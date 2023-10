Reconstrução completa da estrada de Lerrovile vai custar R$ 5,743 milhões

Com cerca de 3,6 quilômetros de extensão, o trecho que será recuperado inicia na rodovia PR-445 e se estende até a malha urbana da sede do distrito.

De acordo com o diretor de Projetos da SMOP, Fernando Bergamasco, a estrada deverá ser reconstruída completamente, com a colocação de galeria pluvial, preparação da base, nova pavimentação e sinalização.

“Essa estrada foi construída há muitos anos de forma muito rudimentar, sem uma boa base e sem um sistema de drenagem. Ela vive cheio de buracos e ondulações, é estreita, e demanda muito dinheiro da Prefeitura para manutenção. É uma via que causa insegurança pra quem transita ali e também muitos transtornos; os moradores sofrem com os buracos que se formam constantemente”, detalhou o secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia de Londrina, Marcelo Canhada.

A recuperação da estrada vai contar com a implantação de um sistema de drenagem, para garantir que o novo asfalto não se deteriore com facilidade. Além disso, o material utilizado na pista é adequado para resistir a um fluxo intenso de veículos, e portanto a obra proporcionará mais segurança aos motoristas que trafegam por ali.

Superado o período desafiador para o varejo devido à pandemia, os shopping centers de Londrina comemoram, em 2023, a retomada das atividades e o retorno do dinamismo do setor.

Superado o período desafiador para o varejo devido à pandemia, os shopping centers de Londrina comemoram, em 2023, a retomada das atividades e o retorno do dinamismo do setor.





“Vai ser uma estrada segura, permitindo o escoamento da produção do distrito, ajudando o tráfego escolar e de todos os moradores. Além disso, já definimos no projeto que este deve ser compatível com a duplicação da PR-445, prevista para ser executada pelo governo do Paraná”, adiantou.





Os projetos executivos, que devem ser licitados ainda este ano, têm um valor máximo estimado em R$ 363.075,00. Após a empresa vencedora da licitação entregar os documentos, estes serão encaminhados à Caixa Econômica que, aprovando o material, dará o aval para que a Prefeitura licite a execução da obra.





“Nosso intuito é que todos esses trâmites ocorram de forma célere para que, tendo a aprovação da Caixa, a obra seja licitada até o final de maio de 2024”, acrescentou Bergamasco.