Arapongas lança aplicativo de emergência Escola Segura nesta terça

O aplicativo de emergência “Escola Segura” foi lançado nesta terça-feira (11) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Trata-se de uma ferramenta que possibilita o acionamento rápido da Guarda Municipal em situações de risco nas escolas e centros Municipais de Educação Infantil e outras instituições de ensino.





A apresentação oficial do aplicativo de segurança foi feita pelo secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, com participação do guarda responsável pelo desenvolvimento do dispositivo, o GM João Maicon de Marques. “Este é um aplicativo que ficará disponível para todas as diretoras e diretores, coordenadoras, secretárias escolares e equipes pedagógicas dos locais de ensino. Ao alcance das mãos, será possível acionar a GMA em qualquer situação de emergência”, reforçou Argati.

“Nós, como pais, queremos a garantia que nossos filhos estão seguros. Infelizmente um caso chocante e longe daqui reacendeu um alerta. Temos atuado para garantir a ordem e a segurança da população, mas é importante também tranquilizarmos as famílias. Estamos atentos a tudo isso e trabalhando pela segurança dos nossos alunos, professores e comunidade em geral", afirmou o prefeito Sérgio Onofre. Segundo ele, outras estratégias em segurança também deverão ser aplicadas gradativamente.