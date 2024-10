Homem é preso em flagrante por estupro contra namorada em Londrina

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por estupro contra a namorada em Londrina no início da manhã de domingo (20). A PM (Polícia Militar) informou que há mais de 40 processos na ficha dele, incluindo furto, homicídio e receptação.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a PM, por volta das 7h30, houve uma denúncia via Copom (Central de Operações Militares) de que, na rua São Vicente, no Centro Histórico, estaria ocorrendo situação de agressão de um masculino a uma feminina, que estaria gritando por socorro. No local, que era uma construção abandonada, a equipe entrou a pé e, no interior da residência, percebeu que o homem estava em cima da mulher, no chão. No momento da abordagem, foi percebido que ambos estavam sem as roupas de baixo, ela estaria desacordada, com bastante ferimentos em região de face e nos seios, e ele com ferimentos de arranhado em braço e rosto.





Publicidade

Diante dos indícios de prática sexual sem consentimento de pessoa, a equipe anunciou a prisão ao homem e acionou socorro médico para a mulher. Durante a condução do cidadão, ele passou a ficar agressivo, e foi necessário o uso de algemas no detido, que passou a desferir golpes no camburão da viatura, danificando o veiculo.





Publicidade

A solicitante da ocorrência repassou o vídeo que fez dos fatos, que este mostra um masculino entrando na construção, levando algumas sacolas para dentro, e posterior voltando para frente do local, passando a carregar uma pessoa aparentemente feminina e desacordada para dentro.





Publicidade

Durante conversa com a equipe, o homem informou que a feminina era namorada dele, que estariam fazendo uso de substancia análoga ao crack e, em determinado momento, decidiram ter prática sexual. Porém, durante o ato, ela não desejou mais a prática, momento em que o detido a agrediu com socos.





O agressor foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil.