Arapongas terá 50% de desconto nas passagens do transporte público nos finais de semana em dezembro

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, e o vice, Jair Milani, estiveram reunidos nesta quinta-feira, 2, com o gerente geral do TUA (Transporte Urbano de Arapongas), Paulo Soares. No encontro, o prefeito propôs uma novidade aos usuários do transporte público para o mês de dezembro.

A partir do próximo dia 11/12, as passagens terão desconto de 50%, passando de R$ 4,00 para R$ 2,00. Inicialmente, a nova medida será aplicada aos finais de semana: dias 11/12; 12/12; 18/12; 19/12; 25 e 26/12. O horário de validade do desconto será das 10h00 dos sábados até às 00h00 dos domingos.

A proposta foi aceita pela TUA. “Isto entra como uma campanha de Natal da TUA. Uma boa proposta da Prefeitura de Arapongas, iniciativa que irá beneficiar muito os usuários. Nossa diretoria apoiou a ideia e agora vamos colocá-la em prática”, disse Soares.





Ele acrescentou ainda que em 2022 Arapongas terá mais novidades na área do transporte público.



Onofre aposta que a iniciativa será bem aceita pela população. “A passagem custará metade do preço aos finais de semana no mês de dezembro. Algo interessante para os usuários, principalmente aqueles que residem nos bairros mais afastados e que utilizam mais o transporte público”, frisou.

A TUA afirmou ainda que, se houver boa adesão por parte dos usuários, a data do desconto poderá ser prorrogada.