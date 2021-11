Cai o preço das passagens de linhas de ônibus intermunicipais no Paraná

As linhas de ônibus que cruzam pedágios desativados tiveram redução dos preços nesse final de semana – sábado (27) e domingo (28).



O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), apresentou às empresas as novas tabelas de preços levando em conta a redução com o custo dos pedágios.

A menor redução ocorreu entre as cidades de Rolândia e Arapongas de (R$ 0,22) e a maior redução média entre Londrina e Cascavel (R$ 8,01). A passagem entre Londrina e a capital Curitiba também teve redução de R$ 5,72.







O novo valor começou a ser cobrado após à 0h do dia 27 nas linhas que cruzam os pedágios da Econorte, Viapar e EcoCataratas e à 0h do dia 28 para as linhas que cruzam os pedágios da Ecovia, Rodonorte e Caminhos do Paraná.





A redução das tarifas também ocorreu para as linhas interestaduais, que passam por essas praças de pedágio. Segundo a Viação Garcia, com o fim da cobrança das concessionárias o valor está sendo reajustado.

A empresa disse que onde havia o repasse parcial, o valor está sendo totalmente cancelado, seguindo a recomendação do DER para redefinição do preço das passagens.







