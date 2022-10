Arrecadação de donativos para famílias afetadas pelas chuvas encerra nesta terça

A arrecadação de donativos para a população das regiões Sudoeste e Oeste do Paraná, atingida pelas fortes chuvas da última semana, termina nesta terça-feira (18), quando as doações serão encaminhadas. Até o momento, segundo boletim da Defesa Civil, 21.880 pessoas foram afetadas em todo o estado.

A população pode contribuir com kits de higiene e material de limpeza. Para doar é preciso se dirigir a um dos postos de arrecadação nas sedes do Corpo de Bombeiros ou da Brigada Comunitária nos municípios das regiões afetadas. Colchões, lonas e roupas já estão sendo distribuídos pelas entidades assistenciais dos municípios.

A ação é uma iniciativa da SGAS-PR (Superintendência Geral de Ação Solidária do Paraná), do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual e teve início na última sexta-feira (14). A primeira-dama e presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa, reforçou o pedido para a colaboração dos paranaenses.

"O Paraná é considerado o mais solidário do Brasil e precisamos, mais uma vez, honrar essa posição e ajudar quem tanto está sofrendo com as enchentes e os estragos causados pela chuva. Juntos vamos ajudar a diminuir o sofrimento dessas famílias", enfatizou.

BR-277

Também causados pelas chuvas, os deslizamentos de pedras na BR-277 ocorridos na madrugada de sábado (15) e no domingo (16), continuam sendo monitorados por geólogos do Instituto Água e Terra e pela Defesa Civil. Técnicos do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre) trabalham na rodovia. A pista no sentido Paranaguá permanece interditada no trecho. O trânsito está fluindo em meia pista nos dois sentidos.



Doações





O governo do estado enviou na semana passada ajuda humanitária (colchões e kits de higiene) para a região Sudoeste. Para Francisco Beltrão, o estado doou 251 colchões, 233 kits dormitórios, 15 de limpeza e 36 de higiene, além de 155 cobertores. Para Pato Branco, foram enviados 50 colchões e 50 cobertores; para Dois Vizinhos, 100 colchões e 100 kits dormitórios, e ainda serão entregues 50 colchões, 50 kits dormitórios e 780 telhas para Verê.



Números



Uma nova atualização da Defesa Civil desta segunda-feira (17) aponta que o número de municípios afetados subiu para 38. Os novos são Bom Jesus do Sul, Boa Vista da Aparecida e Boa Esperança do Iguaçu. Há ainda 100 desalojados e 80 desabrigados. No total, foram 1.416 casas danificadas.

A cidade que teve o maior número de pessoas desalojadas foi Francisco Beltrão (1.004), seguida de Dois Vizinhos (1.000), Verê (55), Bom Sucesso do Sul (40), Salto do Lontra (30) e Renascença (26). O município com mais casas danificadas foi Francisco Beltrão (838), seguido de Dois Vizinhos (280) e Pato Branco (73). As chuvas resultaram em seis mortes.



Onde doar