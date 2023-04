Avenida com cratera que quase engoliu veículo segue parcialmente interditada em Maringá

A Sanepar segue nesta quarta-feira (19) com os trabalhos para consertar o buraco aberto pelo rompimento da rede de distribuição na Avenida Paraná, no centro de Maringá, na manhã de terça-feira (18), no cruzamento com a Avenida Horácio Raccanello Filho. Um carro quase foi engolido pela cratera, no trecho em que a via cruza, por cima, com a linha férrea.





Um dia depois do incidente, a Avenida Paraná segue parcialmente interditada. O lado direito da pista só permite conversão na Avenida Guaíra, sentido Avenida 19 de Dezembro. Permanecem interditadas as duas pistas do lado direito do binário da Avenida Guaíra, sentido Centro, no trecho entre as avenidas 19 de Dezembro e Paraná.



