Bombeiros encerram buscas no acidente em supermercado no Litoral do Paraná

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu entre a noite desta sexta-feira (22) e o começo da tarde de sábado (23) um acidente de grandes proporções em um supermercado de Pontal do Paraná, no Litoral. Houve um desabamento de uma laje. Foram confirmadas três mortes (três mulheres). Outras 12 pessoas foram resgatadas com vida, 10 com ferimentos leves e duas com ferimentos mais graves. Outras pessoas podem ter sido atendidas na região, mas se deslocaram a unidades de saúde por conta própria.







A operação nos escombros do 8° Grupamento de Bombeiros contou com apoio de uma equipe do GOST (Grupamento de Operações e Socorro Tático), que é a força especial para atuação em estruturas colapsadas, além da Defesa Civil de Pontal do Paraná, Polícia Militar, equipes da Regional de Saúde e do Samu, Polícia Civil e Polícia Científica. Apenas o Corpo de Bombeiros disponibilizou 30 pessoas para o atendimento da ocorrência. Ao todo, foram cerca de 17 horas de operação.

O supermercado foi inaugurado na sexta-feira. O local ainda não tinha projeto contra incêndios aprovado pelo CBMPR. A Polícia Civil do Paraná irá instaurar um inquérito policial para investigar os fatos. Uma equipe esteve no local e foi solicitada a planta do supermercado para análise técnica e envolvidos serão ouvidos nos próximos dias.





O Hospital Regional do Litoral recebeu quatro pacientes vítimas do desabamento. Dois (um homem de 64 anos e uma mulher de 26 anos) receberam alta pela manhã. Permanecem ainda internados uma mulher de 41 anos e um homem de 49 anos, ambos estáveis. A família do homem solicitou transferência do paciente para um hospital particular em Curitiba.