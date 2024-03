Três mulheres morrem em acidente em supermercado no litoral do Paraná

O Corpo de Bombeiros Militar atende desde a noite desta sexta-feira (22) um acidente de grandes proporções em um supermercado de Pontal do Paraná, no Litoral. Houve um desabamento de uma laje. Até a manhã deste sábado (23) foram confirmadas três mortes (três mulheres). Outras 12 pessoas foram resgatadas com vida.





A operação nos escombros do 8° Grupamento de Bombeiros conta com apoio de uma equipe do GOST (Grupamento de Operações e Socorro Tático), que é a força especial para atuação em estruturas colapsadas, além da Defesa Civil de Pontal do Paraná, Polícia Militar, equipes da Regional de Saúde e do Samu, Polícia Civil e Polícia Científica.

A operação de busca e salvamento, até as 11h30, ainda estava em andamento. A Polícia Civil vai investigar o acidente.