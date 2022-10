Bombeiros encontram corpo de menina levada pela correnteza durante chuva no PR

Após dois dias de buscas no córrego localizado na Comunidade Rural São Miguel Cachoeirinha, no Sudoeste do Paraná, o Corpo de Bombeiros de Pato Branco encontrou, na manhã desta quinta-feira (13), o corpo da menina de 7 anos que estava desaparecida após o temporal que atingiu a região na terça (11).





De acordo com a corporação, a vítima foi encontrada por volta das 11h, submersa e coberta com galhos, a poucos metros do veículo. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Pato Branco e foi reconhecido por familiares. As equipes continuam nas buscas pelo irmão dela, um bebê de sete meses.





Durante as fortes chuvas que atingiram a região na terça, o veículo onde estavam as duas crianças e os pais, foi arrastado pelas águas. Os filhos chegaram a ser retiradas do veículo pelos pais, mas foram arrastados pela correnteza. Segundo os bombeiros, chovia muito no momento do acidente e a manilha que fica abaixo da estrada, por onde trafegava a família, não suportou a vazão da água e transbordou.