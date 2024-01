BR-376 será totalmente fechada de São José dos Pinhais a Santa Catarina

Devido às fortes chuvas na serra da BR-376, a rodovia será totalmente fechada para o tráfego entre o quilômetro 648, em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), e a divisa com Santa Catarina, a partir das 22h desta quarta-feira (24), segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).





No sentido Santa Catarina, a retenção dos veículos está prevista em retorno no quilômetro 648 (cerca de 15 quilômetros depois da praça de pedágio de São José dos Pinhais). Para o sentido Curitiba, a retenção será na praça de pedágio de Garuva (SC), na BR-101.

Publicidade





A reabertura só deve ocorrer depois da melhora das condições climáticas.





Informações sobre a reabertura serão divulgadas no canal da PRF no WhatsApp (https://bit.ly/428r8BH ) e nos canais de atendimento da Arteris: perfil oficial no X (@Arteris_ALS) ou pelo telefone 0800 725 1771.