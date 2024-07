Café especial produzido no Norte Pioneiro será vendido em feira do Chile

De Pinhalão para Santiago. Pela primeira vez, um café especial com IG (Indicação Geográfica) produzido por mulheres do Norte Pioneiro será apresentado em uma feira internacional.





Os grãos paranaenses terão espaço no estande da embaixada brasileira na Expo Café Chile, que será realizada nos dias 13 e 14 de julho, em Santiago, no Chile.



O café apresentado no evento é de alta qualidade e produzido no sítio Nossa Senhora Aparecida, em Pinhalão.





Rafaela Mazzottini Silva, que há cerca de seis anos começou a estudar mais a fundo sobre cafés especiais, motivada pela paixão do marido, o também cafeicultor Jonas Aparecido da Silva, representará o grupo de mulheres do distrito de Lavrinha.

“Recebi o convite com surpresa, fico agradecida pela oportunidade de levar o café do Norte Pioneiro para fora do País. A IG tem uma importância enorme, acrescentou muito na propriedade e nas nossas vidas”, conta.





Ela lembra que, em 2019, comercializava o pacote de 500g de café torrado a R$ 25. Hoje, vende pelo dobro do valor, graças à boa aceitação do mercado.





Para o Chile, levará os grãos em embalagens personalizadas com o selo de Indicação Geográfica, com a marca Ghini, que contam a sua história na cafeicultura.







