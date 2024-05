Cambé abre inscrições para curso gratuito de boas práticas na manipulação de alimentos

Estão abertas as inscrições para mais duas turmas do curso gratuito de boas práticas na manipulação de alimentos. O curso é oferecido pela Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização e com apoio da Vigilância Sanitária do município.





Interessados podem se inscrever pelo telefone (43) 3174-0272 ou comparecer pessoalmente no Centro de Educação Profissional, localizado na Rua da Lapa, 160.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A formação será ministrada por professores do IFPR (Instituto Federal do Paraná), com duas turmas abertas, sendo uma pela manhã, das 8h30 às 11h30, de 10 a 13 de junho; e uma no período noturno, das 19h às 22h, de 17 a 20 de junho.





De acordo com informações da Secretaria do Trabalho, a formação é voltada para quem trabalha com alimentação, áreas relacionadas ou não quer perder a grande oportunidade de aprimorar os conhecimentos, e garantir mais qualidade e segurança nos seus produtos, podendo mudar de vida.





LEIA TAMBÉM: