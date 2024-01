Cambé: Calor excessivo compromete abastecimento de água

Devido ao calor excessivo e ao consumo elevado, diversos reservatórios de água do Sistema de Abastecimento de Água Integrado Londrina-Cambé estão com níveis baixos nesta segunda-feira (8), informa a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). O reservatório Esperança, que atende bairros da região leste de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), alcançou nível mínimo e já não tem condição operacional.





Para que se recupere o nível necessário para retomar a distribuição, a Sanepar vai fazer uma manobra compensatória restringindo o abastecimento na região atendida por este reservatório a partir das 20h, com normalização prevista somente ao meio-dia desta terça-feira (9).

Os principais bairros que ficarão desabastecidos são os jardins Ana Eliza 1, Elizabeth, União, Ecoville 2 e Bella Vida, o parques Maracanã, Das Américas, Campos do Conde, chácaras Manella e Santa Maria e Recanto Sumaré.





A população precisa prioriza o uso da água para alimentação e higiene pessoal. Vale lembrar que os clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile.