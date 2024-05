Cambé: Governo e prefeitura anunciam R$ 114 milhões em obras

O governo do Estado e a Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) anunciaram, nesta quinta-feira (23), um pacote de 35 obras, contemplando um montante de R$ 114 milhões, com contrapartida de R$ 57 milhões por parte do município. As medidas vão atender as áreas de infraestrutura, saúde, educação, esporte, cultura, segurança pública e saneamento básico.





Entre as obras estão o recape asfáltico da avenida José Bonifácio, com valor de R$ 4,5 milhões, a construção do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) do Ana Rosa e da Escola Municipal Jardim Santa Isabel, com investimentos de R$ 3,1 milhões e R$ 4,1 milhões, respectivamente, e a reforma da Praça Getúlio Vargas, com R$ 2,8 milhões.

O pacote também prevê a construção do Viaduto Esperança, entre a avenida da Esperança e a BR-369, com custo estimado de R$ 25 milhões e que ainda aguarda aprovação do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes).





Em entrevista coletiva, o governador Ratinho Junior (PSD) afirmou que o Paraná tem mantido parcerias com as prefeituras e que Cambé “passou a ser uma das cidades mais importantes economicamente do estado”. Ele também reforçou que houve a entrega do projeto do Viaduto Esperança, mas a realização depende de autorização do governo federal.





“É uma BR, nós temos que pedir autorização para o governo federal, do Ministério da Infraestrutura [dos Transportes], para ceder a opção para que a gente possa fazer essa obra. Acho que não vamos ter problemas, mas isso leva um tempo”, declarou, dizendo que o orçamento para a obra já está pronto. “Estamos esperando a anuência do governo federal para que a gente possa licitar essa obra.”





