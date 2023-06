Cambé perde ex-prefeito Zé do Carmo aos 70 anos

O ex-prefeito de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), José do Carmo Garcia, o Zé do Carmo, morreu

na madrugada desta terça-feira (6), aos 70 anos. Segundo a prefeitura, em decorrência de complicações de uma pneumonia bacteriana.

Advogado por formação, foi eleito prefeito de Cambé em quatro oportunidades: em 1988, 1996, 2000 e 2016. Atualmente, trabalhava na Pado.





O velório do ex-prefeito ocorrerá no ginásio de esportes João de Deus Almeida (rua Carlos Sawade, 186-224 – Centro), das 10h às 17h e será aberto à população.

O prefeito Conrado Scheller (DEM), que foi vice na última gestão de Zé do Carmo na prefeitura de Cambé e era amigo pessoal dele, lamentou o falecimento.





“Hoje a cidade sofreu a perda de seu maior líder político. Não perdi apenas um amigo fisicamente. Hoje perdi meu professor, alguém que me ensinou não apenas sobre política, mas sobre como cumprir os compromissos assumidos com nossa cidade. Nesta vida, nunca conheci alguém mais dedicado a Cambé do que o Zé do Carmo. Ele era um homem inteligente, culto, respeitoso e um exemplo de integridade como homem público. Verdadeiramente, ele foi um raro estadista nacional. O Zé do Carmo foi responsável por escrever a maioria dos capítulos da história pública de Cambé. Vá em paz, meu professor. Você sempre estará conosco. Saiba que cada decisão minha é influenciada por seus ensinamentos. Muito obrigado por tudo o que você fez pela nossa cidade. Muito obrigado por tudo o que você fez por mim. Minha gratidão será eterna”, afirmou Scheller, que decretou luto oficial de três dias.





O governador Ratinho Junior (PSD) também divulgou nota de pesar pela morte do ex-prefeito. "Era uma pessoa de bem, de reputação ilibada, uma grande liderança política da região Norte, que transformou a história de Cambé. Que Deus conforte a sua família e os amigos nesse momento difícil", pontuou Ratinho Junior.