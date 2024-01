Caminhão carregado com ração tomba na PR-445 próximo a Tamarana

Um caminhão Volvo/VM 330, carregado com ração para aves, tombou na madrugada desta terça-feira (2), no Km 34 da PR-445, no município de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor de 25 anos não teve ferimentos.





A polícia também informou que o veículo com placas de Munhoz de Mello (Região Metropolitana de Maringá) transitava pela rodovia no sentido Londrina a Tamarana, quando acabou tombando por volta das 2h, na margem direita da via, no seu próprio sentido de tráfego. A carga de ração seria transferida para outro caminhão.





O motorista fez o teste de etilômetro ainda no local do acidente. O teste deu negativo.





