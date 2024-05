Colisão frontal causa morte de motociclista em Rio Branco do Ivaí

Uma colisão frontal causou a morte de um motociclista de 17 anos em Rio Branco do Ivaí (Vale do Ivaí) na tarde de domingo (12).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o caso ocorreu por volta das 15h30, no quilômetro cinco da PR-535. Conforme dados colhidos pela PRE, a Honda NXR 150 Bros e o Chevrolet Cruze trafegavam em sentidos opostos e se envolveram em um sinistro do tipo colisão frontal.

O condutor da motocicleta, A.R.S., com ferimentos graves, foi socorrido mas morreu no hospital municipal de Grandes Rios (Vale do Ivaí), mesmo lugar para onde foi encaminhado o passageiro, P.G.M.J., 15 anos, também gravemente ferido.





O motorista do Cruze, A.C.R.H., 50 anos, não teve ferimentos.