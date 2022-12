Caminhão com 27 toneladas de frutas obstrui rodovia em Mauá de Serra após acidente

Um caminhão que estava carregado com 27 toneladas de frutas tombou na BR-376, em Mauá da Serra, na noite desta terça-feira (20) e obstruiu a rodovia.





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada e constatou a gravidade do acidente. De acordo com os policiais, o caminhão - que tinha placas de Campo Grande/MS - seguia no sentido Mauá da Serra e Marilândia do Sul quando tombou ao adentrar uma curva.

O condutor do veículo, de 46 anos, foi socorrido por terceiros e encaminhado para receber atendimento médico em Mauá da Serra.





O caminhão depende de transbordo de carga para ser destombado e, por isso, continua a obstruir a rodovia. Até o momento de publicação desta matéria, o fluxo de veículos no sentido Marilândia do Sul está sendo desviado pela marginal.





A PRF irá registrar o Boletim de Acidente de Trânsito para levantar as possíveis causas.