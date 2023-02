Carnaval: saiba como denunciar importunações durante a folia

O Carnaval é a festa da diversão e se tem algo que não combina com a alegria da folia é a importunação e o assédio sexual. O Governo do Estado mantém alguns canais de denúncia que podem ajudar os foliões, em especial as foliãs, a registrar casos de assédio e qualquer forma de violência contra a mulher durante o Carnaval.





O principal canal de atendimento no Estado é o Disque Denúncia 181, que pode ser acessado tanto pelo telefone 181 ou pelo site www.181.pr.gov.br, na aba DENUNCIAR. O serviço da Secretaria de Estado da Segurança Pública recebe denúncias anônimas e faz o direcionamento aos órgãos competentes.

Para casos de flagrantes, quando o crime está acontecendo naquele exato momento, é possível acionar a Polícia Militar, ligando para o 190 ou utilizando o aplicativo 190 PR. A vítima também pode fazer um boletim de ocorrências online, pelo site www.policiacivil.pr.gov.br/BO, ou buscar uma delegacia especializada. No feriado, todas as delegacias do Estado vão funcionar em regime de plantão.





Além disso, as denúncias também podem ser feitas pelo Ligue 180. A Central de Atendimento à Mulher é um serviço do governo federal criado para combater a violência contra a mulher e oferece três tipos de atendimento: registros de denúncias, orientações para vítimas de violência e informações sobre leis e campanhas. A ligação é gratuita e confidencial e o canal funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, no Brasil e em outros 16 países.





Os locais onde haverá eventos públicos, como desfiles, blocos e trios elétricos, contarão com reforço na segurança, e a vítima pode fazer a denúncia diretamente aos policiais presentes.