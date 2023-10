Chegada de turistas internacionais aumenta 66% no Paraná em 2023

Uma edição especial do Boletim de Dados Turísticos , elaborado pela Coordenadoria de Inteligência e Estratégia Turística da Setu-PR (Secretaria de Turismo do Paraná) mostra crescimentos significativos no segmento no primeiro semestre de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Ainda no primeiro semestre, o embarque de passageiros nos aeroportos do Paraná subiu 25,4%. É o segundo estado com maior crescimento em todo o Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro.





Já nas rodoviárias, o crescimento maior foi em Curitiba (9,8%), seguida de Maringá (7,8%) e Foz do Iguaçu (1,4%).

Em relação à visitação dos principais atrativos do Estado (aqueles em que se pode mensurar o número e são monitoradas pela Setu-PR), foram 2,7 milhões de turistas – um crescimento de 37,2% em relação ao primeiro semestre de 2022.





Na variação do número de passageiros que embarcaram para a Ilha do Mel, em Paranaguá, o crescimento no semestre foi de 50,2%. Em Curitiba, a Torre Panorâmica, o Museu Oscar Niemayer e a Linha Turismo registraram grande movimentação no ano.





Os números dos parques estaduais também são excelentes no primeiro semestre. O Parque Estadual Rio Guarani, no municípios de Três Barras do Paraná, foi a Unidade de Conservação com maior evolução, de 126,7%, seguida do Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, no município de Fênix, com 69,7%, o Parque Estadual do Guartelá, no município de Tibagi com 65,3% e o Parque Estadual de Ibiporã com 65,1%.