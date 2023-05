Ciclistas de todo o Brasil devem percorrer 90 km no norte paranaense durante a Rota das Catedrais

No dia 20 de maio, 1.5 mil ciclistas, de várias partes do Brasil, estarão juntos para pedalarem 120 km em um percurso que se insere na colonização norte paranaense. A Rota das Catedrais, que está na quinta edição, liga Londrina à Maringá em um roteiro de contemplação por sete igrejinhas construídas por imigrantes ao longo de um trajeto rural de 90 km.





Cristiano Souza Gimenez, engenheiro agrônomo em Dourados/MT, participará pela segunda vez. “Além do desafio do pedal, o trajeto que passa pelas capelas e belas paisagens da região, é uma experiência única que traz uma energia fantástica. O percurso é bem desafiador já que estou acostumado a um relevo bem mais plano em relação a esta região do Paraná. Mas nos sentimos sempre bem amparados pela organização, com excelentes e estratégicos pontos de apoio”, afirmou.

Outro participante é Pedro Mora, de Maringá (Noroeste). Com 77 anos, ele participa da Rota desde a primeira edição. “Me sinto bem no meio de tantos atletas e de novas oportunidades de amizades. Com essa experiência de ter participado de tantas edições, tenho o prazer de orientar os participantes que enfrentam o desafio pela primeira vez. O trajeto longo, com muitas subidas, exige treinamento e preparado físico e psicológico. A dica é ingerir bastante água e isotônico, e se alimentar com amendoim salgado e barra de cereal. Outra recomendação é iniciar a Rota com cautela e aumentar a velocidade aos poucos”, salientou.