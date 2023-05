Ibiporã: Técnico em enfermagem é preso suspeito de estuprar paciente

Um técnico em enfermagem de 33 anos foi preso nesta semana na avenida dos Pioneiros, na zona leste de Londrina, pela Polícia Militar, num trabalho em conjunto com a Polícia Civil. O homem tinha um mandado de detenção preventiva em aberto expedido pela Justiça de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), a pedido da delegacia da cidade. O profissional da saúde é suspeito de ter estuprado uma paciente de 20 anos no hospital Cristo Rei.







O crime aconteceu em maio do ano passado, período em que o homem trabalhava na instituição. A jovem procurou o hospital com dores uma semana após se acidentar de moto. Segundo relato da família, ela deu entrada na unidade, no entanto, quando a mãe buscou informações teria sido informada de que a filha não estava no lugar. Horas depois, ao retornar, a mãe foi comunicada de que a garota havia sido encontrada numa sala isolada no pronto-socorro e com sinais de violência sexual.

A perícia constatou que houve o abuso e com conjunção carnal. “Foi encontrado sêmen na calcinha da vítima e também na jovem. O hospital colaborou com as investigações, prestando informações e trazendo todas as informações repassadas por outros funcionários”, afirmou o delegado Vitor Dutra.





Em setembro do ano passado, a polícia fez a apreensão de objetos de uso pessoal do técnico em enfermagem na casa dele. O material genético ainda está sendo confrontado com o sêmen colhido nas roupas íntimas da vítima. “Como este homem não foi localizado posteriormente e estava em local incerto, inclusive, sendo intimado, mas não comparecendo à delegacia, foi solicitada a prisão preventiva”, destacou.







