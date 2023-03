Cinco prêmios de R$ 10 mil não retirados do Nota Paraná expiram nos próximos dias

Cinco prêmios de R$ 10 mil do Nota Paraná que ainda não foram resgatados no período legal de 12 meses irão expirar, de acordo com a Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda). O prazo para retirada desses valores vai até a próxima sexta-feira (10).





Os consumidores contemplados no sorteio de março do ano passado, com prêmios em prazo de vencimento, são das cidades de Colombo, bairro Alto Maracanã (final do CPF 58); de Curitiba, Bairro Alto (final do CPF 71), Mercês (final do CPF 91) e Santa Quitéria (final de CPF 68); e do município de Fazenda Rio Grande, no bairro Pioneiro (final do CPF 96).

Para garantir o recebimento do valor, caso sorteado, o consumidor deve manter os dados cadastrais atualizados, como telefone e bairro. Além disso, o prêmio pode ser conferido no site ou aplicativo do programa.





Para atualizar o cadastro basta acessar o site, escolher a aba “meu perfil” e alterar os dados necessários, como telefone. Ao final é preciso clicar em “gravar” para efetivar a atualização no sistema. Para esclarecer dúvidas o cidadão pode entrar em contato pelo WhatsApp (44) 98831-9499.

