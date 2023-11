Começa a instalação de enfeites natalinos nas ruas de Apucarana

O clima festivo do fim de ano já começa a ganhar as ruas de Apucarana (Centro-Norte). Uma empresa especializada contratada via licitação pela prefeitura começou nesta semana a instalar adereços decorativos. O trabalho, que deve estar concluído até o dia 30 de novembro, tem como ponto de partida a Praça Rui Barbosa, coração da cidade e sede da Catedral Nossa Senhora de Lourdes.





O contrato prevê a locação de estruturas metálicas com iluminação, bem como a prestação de serviços de instalação, manutenção e retirada da decoração. Conforme o secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, os serviços estão sendo executados no período noturno e vão chegar a outras praças, parques e ruas da cidade. “A projeção da empresa é concluir grande parte dos serviços até o dia 20 para que os testes tenham início visando a entrega no dia 30. A partir de então, estará tudo pronto para a chegada do “Bom Velhinho” e início da programação cultural”, diz Estrope.

