Começam as obras na rodovia entre Wenceslau Braz e Jaguariaíva

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), autarquia da secretaria estadual de Infraestrutura e Logística, iniciou a conservação da PR-092, no trecho entre Wenceslau Braz (Norte Pioneiro), e Jaguariaíva (Campos Gerais), em uma extensão de 52,7 quilômetros.







As melhorias são realizadas por meio do programa de conservação do pavimento Proconserva, uma iniciativa que prevê tapa-buracos, remendos profundos e superficiais, reperfilagem, microrrevestimento, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal.

Este trecho da PR-092 especificamente está incluso no lote D do Proconserva, na Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR, que vai atender 373,26 quilômetros de rodovias estaduais, com um investimento de R$ 49,62 milhões.





Atualmente os 52,7 quilômetros entre Wenceslau Braz e Jaguariaíva já receberam tapa-buracos emergencial em toda sua extensão, melhorando a trafegabilidade e as condições de segurança, e agora estão em andamento os remendos superficiais em todos os segmentos que apresentam danos restritos ao pavimento, e nova sinalização horizontal nos locais em que a pista já foi atendida.





