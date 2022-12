Condomínio do idoso é inaugurado em Cornélio Procópio

A Cohapar inaugurou na quinta-feira (15) 40 casas destinadas a idosos em Cornélio Procópio (Norte).





Este é o quarto condomínio desta modalidade. Os outros três estão em Foz do Iguaçu (Oeste), Prudentópolis (Centro-Sul) e Jaguariaíva (Campos Gerais).



O empreendimento, chamado Zulmira Alves Badaró, custou R$ 4,1 milhões, por meio do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais, voltada à oferta de condições dignas de moradia à população acima de 60 anos.







São 40 casas adaptadas para idosos sozinhos ou em casal. As unidades ficam em um condomínio horizontal fechado com sistema de segurança 24 horas e diversos espaços de uso comum aos moradores.

O presidente da Cohapar, Jorge Lange, disse que este programa tem uma grande função social na sociedade.





“Para os idosos é quase impossível adquirir uma casa própria em função do tempo de financiamento e pela dificuldade de renda. Esse condomínio é pensado para promover lazer, segurança, convivência, saúde e dignidade da pessoa idosa de baixa renda. Nossa população está envelhecendo, então o programa tem esse olhar para o futuro”, disse.

“Temos salão de festas com churrasqueiras e banheiro, academia ao ar livre, praça de convivência, duas salas de atendimento para médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, e horta comunitária. O diferencial deste empreendimento é o lago com pista de caminhada. Tivemos todo um trabalho de drenagem e contenção para que local ficasse adequado, além do trabalho de paisagismo que está em andamento”, completou Michael Faleiros, coordenador da Cohapar em Cornélio Procópio.





O prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche, informou que o município disponibilizou à Cohapar a área em que o empreendimento foi construído. "E cuidaremos dos idosos que vierem morar aqui”, afirmou.





