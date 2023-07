Crea-PR afirma que irá fiscalizar área da explosão na Cooperativa C.Vale

O Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) lamentou e se posicionou sobre a explosão em um armazém de grãos da Cooperativa C.Vale, em Palotina, no Oeste do Paraná, além de afirmar que, em breve, irá realizar uma fiscalização no local de armazenamento de grãos onde o incidente aconteceu.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte de oito pessoas, além de 11 vítimas hospitalizadas e uma desaparecida.



Segundo o Conselho, as tarefas só irão acontecer após a finalização do trabalho dos bombeiros. "O Crea-PR entende, que neste momento, o que deve ser priorizado é o trabalho de buscas por parte do Corpo de Bombeiros e que, após a conclusão, poderá seguir com ações que lhe cabem", afirma em nota. Publicidade Publicidade

O documento aponta, ainda, que a fiscalização será realizada, possivelmente, nesta sexta-feira (28) por uma equipe especializada. O trabalho deve incluir, também, a verificação de documentos e a comprovação de responsáveis técnicos pelo setor que registrou a explosão.

De acordo com o Crea-PR, ao final das ações, um relatório com todos os dados será emitido para averiguar a conduta dos profissionais envolvidos. "O Conselho reconhece a importância desse trabalho, sobretudo, para evitar situações de riscos", finaliza. Publicidade



Sobe para oito número de mortos em explosão na Cooperativa C.Vale de Palotina A explosão de um silo graneleiro da Cooperativa C.Vale, em Palotina, no Oeste do Paraná, deixou mortos, feridos e desaparecidos na tarde desta quinta-feira (26).



ENTIDADES SE PRONUNCIAM

Diferentes entidades de classe do Paraná também se manifestaram sobre a explosão. José Roberto Ricken, presidente do Sistema Ocepar, que está ligado ao cenário cooperativista do Paraná, se pronunciou em nome da diretoria, dos funcionários e de outros participantes do setor. Por meio de nota, a entidade prestou condolências às famílias das vítimas. Publicidade

"Nossos pensamentos estão com todos aqueles que foram afetados por essa terrível perda. Que encontrem conforto e força neste momento difícil. Também nos solidarizamos à família C.Vale, composta por sua diretoria, colaboradores, cooperados e comunidade do município", afirma no texto.

Ao final da noite, o presidente afirma querer tranquilizar os paranaenses quanto à segurança no trabalho, que é "prioridade tanto para a C.Vale quanto para as demais cooperativas". Segundo Ricken, "todas têm medidas e protocolos para garantir a segurança dos funcionários. O fato ocorrido foi uma fatalidade e que lamentamos muito".



Prefeito de Palotina e Governo do Paraná lamentam explosão que deixou oito mortos no município O Prefeito de Palotina, Luiz Ernesto de Giacometti, lamentou a explosão de silos na Cooperativa C.Vale localizada no município.