Criança de 6 anos morre em Arapongas; prefeitura divulga nota sobre atendimento

Um menino de seis anos morreu na madrugada deste domingo (28) depois de ser socorrido no Pronto Atendimento 24 Horas Alberto Esper Kallas em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Por meio de nota divulgada às 16h18, a prefeitura, via secretaria Municipal da Saúde, deu detalhes de como se ocorreu essa assistência.





De acordo a prefeitura, ele foi atendido por volta das 20h de sábado (27) pela equipe médica de plantão e diagnosticado com um quadro de faringoamigdalite (infecção de garganta). Segundo os profissionais informaram, foram administrados dois medicamentos - "um antibiótico para a infecção de garganta e outra injeção contra vômito. Os profissionais médicos salientam que, antes de tal procedimento, levaram em conta as informações dos familiares de que a criança não tinha alergia à medicação e também informações de que ela já havia utilizado essa medicação anteriormente, conforme outras consultas em próprio prontuário."

A nota informa ainda que a equipe de plantonistas informou que o garoto "ficou das 20h29 até as 22h04 em observação e sem nenhuma reação alérgica. Em função disso, recebeu alta, com orientações médicas de retorno imediato, caso necessário."





Horas mais tarde, a nota continua, "por volta das 04h, os familiares retornaram com a criança já em parada cardiorrespiratória, sendo imediatamente assistida, porém sem resposta. Segundo a equipe, todos os procedimentos possíveis para tentar reanimar o paciente foram adotados, porém em cerca de 50 minutos, foi infelizmente confirmado o óbito".





Por fim, "a Secretaria Municipal da Saúde informa que foi acionado o IML (Instituto Médico-Legal) para precisar as causas do óbito. Informa ainda que o Conselho Tutelar também esteve presente no local, no momento do ocorrido, e que o Ministério Público também está sendo acionado".





O órgão pontua quq "se solidariza com familiares e amigos e enfatiza seu compromisso no sentido de que todos os passos envolvendo a situação sejam apurados com todo rigor e transparência necessários".