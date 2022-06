Curitiba tem novo milionário do Nota Paraná e sorteado com R$ 200 mil

Um contribuinte de Curitiba é o ganhador do prêmio de R$ 1 milhão, o maior do Nota Paraná. A pessoa concorreu com quatro bilhetes gerados de três notas fiscais emitidas. O segundo maior prêmio, de R$ 200 mil, também saiu para outro consumidor da capital. Ele concorreu com 18 bilhetes gerados de 24 notas fiscais emitidas. O sorteio de junho ocorreu nesta quinta-feira (9) na Receita Estadual de Maringá (Noroeste), onde fica a coordenação do programa.

Programa do Governo do Estado, coordenador pela secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve ao cadastrado parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) pago nas compras no comércio varejista e distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados. Ainda nesta semana, os vencedores do sorteio vão ser notificados pela equipe do Nota Paraná.

Quando alguém é contemplado com os prêmios maiores, a coordenação entra em contato por ligação por meio do número disponível no cadastro do programa. Para verificar se tem bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir o CPF e senha. Atenção - não é encaminhada mensagem por WhatsApp ou outro aplicativo.