Curso de psicologia da UEM abre inscrições para formar grupo de mães solo

O Departamento de Psicologia da UEM (Universidade Estadual de Maringá) está com as inscrições abertas para compor o Ísis: Grupo de Acolhimento e Convivência de Mães Solo. O objetivo é proporcionar um espaço seguro para que mães que criam seus filhos sozinhas possam expressar e compartilhar vivências sobre a jornada da maternidade solo.





O nome do grupo, Ísis, faz referência à deusa da religiosidade egípcia, amplamente associada à maternidade e à realeza. Considerada a mãe dos deuses e dos faraós, Ísis foi uma das divindades mais veneradas na Antiguidade egípcia.



ENCONTROS QUINZENAIS





O atendimento de terapia em grupo é gratuito e aberto à comunidade acadêmica e também à externa de Maringá e região. Os encontros do grupo serão realizados quinzenalmente às quartas-feiras, das 9h às 10h30, na Unidade de Psicologia Aplicada.

O grupo será mediado por estagiárias do 5º ano de Psicologia da UEM, sob a orientação do professor Marcos Klipan.





Além do atendimento às mães solo, será disponibilizada uma sala infantil com supervisão adulta, para as mães que precisam trazer os filhos ao encontro.







As mães solo interessadas devem se inscrever preenchendo o formulário on-line. A data de início dos encontros será informada, assim que o grupo estiver formado.





