DER-PR divulga resultado final de anteprojeto da duplicação de Arapongas e Sabáudia

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), autarquia da SEIL (Secretaria de Infraestrutura e Logística), publicou o resultado final da licitação para contratar a elaboração de anteprojeto de duplicação da PR-218 entre Arapongas e Sabáudia, na região Norte do Paraná.







O Consórcio Conspel/Fixx – formado pelas empresas Conspel-Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. e Fixx Engenharia Ltda. –, foi declarado vencedor após etapa de recursos administrativos, tendo apresentado propostas técnica e de preço e a documentação adequadas ao exigido em edital e obtido a maior nota final, de 90,83. O valor proposto foi de R$ 872.665,89.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O resultado segue para homologação pelo próprio DER/PR, que também deve ser publicada em Diário Oficial e nos portais de compras públicas do governo federal e do Governo do Paraná.





Um anteprojeto de engenharia contempla estudos, desenhos, memoriais e relatórios que servirão de subsídio para elaborar o projeto básico e projeto executivo de engenharia da obra, ou mesmo para uma contratação integrada, em que uma empresa ou consórcio fica encarregado pelos projetos e pela execução da obra, em um único contrato.

Publicidade