Dez imóveis da Itaipu Binacional vão a leilão em Foz do Iguaçu

A diretoria brasileira da Itaipu anunciou um novo leilão de dez casas desocupadas na Vila A, bairro construído pela usina na região Norte de Foz do Iguaçu (Oeste). O certame está marcado para o dia 29 de setembro, com sessão presencial no Hotel Bella Italia, a partir das 8h, e lances virtuais no site do leiloeiro Pedro Kronberg.





Os imóveis serão vendidos em lotes individuais, nas condições nas quais se encontram, com valores iniciais entre R$ 261 mil e R$ 721 mil. As propostas deverão ter acréscimo mínimo de R$ 2 mil. As casas poderão ser visitadas nos dias 26 e 27 de setembro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, com agendamento pela internet.

Para participar do leilão, é necessário fazer um cadastro no site do leiloeiro ou no próprio local, na hora do evento. Pessoas físicas deverão apresentar cópia simples dos documentos, acompanhadas dos originais para conferência, ou cópia autenticada da cédula de identidade, CPF, comprovante de endereço, ou, se for o caso, procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião.





A hidrelétrica informa que “é vetada a participação de empregados (as) da Itaipu, seus(suas) cônjuges e parentes de segundo grau, além de outras pessoas ligadas à empresa binacional”. O pagamento poderá ser feito à vista ou por crédito imobiliário.

Tal como no leilão do dia 1.º de agosto, os recursos obtidos com a venda das casas serão destinados a programas de moradia popular em Foz do Iguaçu. A expectativa de Itaipu é arrecadar pelo menos R$ 4,2 milhões com a desalienação dos imóveis, construídos na segunda metade da década de 1970, para abrigar trabalhadores contratados pela usina.





A lista de propriedades à venda em Foz do Iguaçi inclui:

– Imóvel de madeira na Avenida Gramado, por R$ 721,1 mil;





– Imóvel de alvenaria na Rua Iraúna, por R$ 394,9 mil;

– Imóvel de alvenaria na Rua Puma, por R$ 483,9 mil;





– Imóvel de alvenaria na Alameda Sovi, por R$ 320,8 mil;

– Imóvel de alvenaria na Rua Harpia, por R$ 347 mil;





– Imóvel de alvenaria na Alameda Jao, por R$ 320,8 mil;

– Imóvel de madeira na Rua Tapiti, por R$ 515,3 mil;





– Imóvel de alvenaria na Travessa Tuvira, por R$ 540,6 mil;

– Imóvel de alvenaria na Rua Baitaca, por R$ 261,5 mil;





– Imóvel de alvenaria na Rua Harpia, por R$ 307,7 mil.





Serviço leilão 10 casas da Itaipu





Dia 29 de setembro





Presencial no Hotel Bella Italia, a partir das 8h





Online pelo site https://www.kronberg.lel.br/ .





Mais informações https://www.kronberg.lel.br/leilao/detalhe_leilao/2#conteudo