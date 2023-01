Botão do Pânico atende 2 mil mulheres vítimas de violência nos 399 municípios paranaenses

Desenvolvido como um dispositivo de emergência para mulheres vítimas de violência doméstica, o Botão do Pânico está disponível para 2.094 paranaenses que contam com medidas protetivas expedidas pelo Poder Judiciário. A ferramenta está disponível em todas as comarcas do Paraná, com o acionamento podendo ser feito em qualquer um dos 399 municípios, independente da comarca que forneceu o dispositivo, pelo aplicativo 190 PR.





O Botão do Pânico é resultado do trabalho integrado entre a Polícia Militar, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, a antiga Sejuf (Secretaria da Justiça, Família e Trabalho), hoje Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, e a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação).

Publicidade

Publicidade





Leia também: Corpo de Bombeiros faz mais de 700 salvamentos no Litoral do Paraná durante o verão.





“O dispositivo é um complemento às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha”, explica a capitã Carolina Pauleto Ferraz Zancan, membro da Câmara Técnica da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Paraná. “Ele pode ser acionado sempre que a mulher se sentir ameaçada. E não precisa ser uma ameaça de fato, o que importa é o que ela sente naquele momento, se o ex-marido ou companheiro está na porta da casa ou ligou fazendo uma ameaça, por exemplo”.

Publicidade





A ferramenta se soma a outros mecanismos de proteção e acolhimento de mulheres vítimas de violência. Atualmente, o Paraná possui 21 PCPR (Delegacias Especializadas da Polícia Civil do Paraná) no atendimento a mulheres. No âmbito da Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha está em fase de implantação em todos os batalhões do Estado.





Até maio deste ano, 100% do efetivo da PM estará capacitado para prestar o atendimento especializado às vítimas de violência doméstica, tanto no atendimento de emergência dos chamados do 190, como nas chamadas intervenções do tipo 2. Neste caso, os policiais vão até as residências das mulheres que registraram um boletim de ocorrência para monitorar e orientar a vítima e também para conversar com o agressor, já que muitas vezes o casal continua morando junto na mesma casa.

Publicidade