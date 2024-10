Dois aviões são acionados para reforçar combate a incêndios em Ponta Grossa

Duas aeronaves foram acionadas para reforçar o combate a incêndios florestais em Ponta Grossa na tarde de segunda-feira (30).





O primeiro acionamento foi feito pelo CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) por volta das 14h para conter as chamas numa área de mata às margens da BR-376, perto do autódromo da cidade. As chamas consumiram uma área de 103 hectares de mata nativa.



De acordo o comandante do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa, tenente-coronel Rafael Lorenzetto, foram necessários 12 lançamentos de água feitos por duas aeronaves até controlar o incêndio.





“O local oferecia um alto risco pela proximidade com a fiação elétrica, que são obstáculos para o avião, mas conseguimos extinguir algumas frentes de fogo com estes lançamentos”, completou.



“Assim pudemos concentrar a ação em solo em poucos locais, nesses pontos atuamos com sucesso com a ajuda dos abafadores e mochilas costais, a ação sincronizada com os aviões foi muito produtiva”, disse o comandante.







O segundo acionamento foi realizado às 16h20 para conter as chamas que tiveram início numa plantação de aveia e se alastraram para uma área de reflorestamento no norte do município, propriedade de uma empresa privada.





O vento forte e a mata densa dificultaram o trabalho dos bombeiros que conseguiram extinguir o fogo com a ajuda da aeronave que despejou um grande volume de água no ponto mais forte das chamas.





