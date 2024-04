Durante espera por atendimento, mulher destrói computadores de unidade de saúde de Rolândia

Após desacato e momento de fúria, a Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia emitiu um comunicado para esclarecer um ataque de ira de uma mulher que levou sua filha de dois anos para o Pronto Atendimento (PA) 24 horas da Vila Oliveira. Alegando demora no tempo de atendimento, a mãe desacatou servidores com agressões verbais e derrubou três computadores da recepção da unidade.





Segundo dados da secretaria de saúde, a ficha de atendimento da criança de 2 anos foi aberta às 21h09 de quarta-feira. Em virtude de quadro febril, após triagem, às 21h14, foi encaminhada para observação para aguardar o atendimento médico.

A secretária de saúde de Rolândia, Erika Ludvig, explica que atendimento foi feito dentro do protocolo municipal, mas durante esse período de espera, a mãe da criança, de forma abrupta, cometeu o ataque de fúria com agressões verbais contra os servidores e derrubou computadores da recepção do PA. "A triagem a classificou como amarela e a mãe e a criança estavam aguardando a criança na área de observação, mas ela foi à recepção bastante altera, colocou a criança no colo de familiares e começou a quebrar a recepção."





Os equipamentos foram danificados, mas seguiram funcionando. A secretaria de Saúde registrou Boletim de Ocorrência (BO) do fato. A mãe do paciente pode ser enquadrada em dois crimes: desacato aos servidores públicos e por depredação de patrimônio ou bem público. A secretária admite que há casos de superlotação no PA da Vila Oliveira, mas nada justifica, segundo ela, o destempero a esse nível.





"Os serviços tem estado lotado em virtude da epidemia de dengue. Ontem pontualmente não era um dia de lotação. Para nós, é uma situação que coloca os servidores em exposição. Poderia ter machucado alguém, mas graças a Deus ninguém se machucou e as recepcionistas conseguiram sair a tempo. Também não houve consequências para a criança", afirmou Erika.





Mesmo após o ataque da mulher, o atendimento médico continuou cerca de 50 minutos do horário de chegada, registrado às 21h57. A criança permaneceu em observação e, após reavaliação, foi encaminhada ao Hospital São Rafael para continuidade do tratamento.