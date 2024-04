Empresa inicia obra de revitalização da Avenida José Bonifácio em Cambé

Uma das obras mais aguardadas pelo cambeense, a revitalização do asfalto da Avenida José Bonifácio começou. Na manhã desta sexta-feira (5), o prefeito Conrado Scheller assinou a ordem de serviço e a empresa contratada já iniciou os trabalhos. Ao todo, serão investidos R$ 4.599.999,00 na recuperação de toda a via e mais obras na infraestrutura local atendendo os cambeenses, funcionários das empresas instaladas na região e veículos que transitam entre Cambé e Rolândia. A previsão é de que a obra seja entregue em até sete meses.





A empresa que venceu a licitação foi a Axial Soluções em Pavimentação LTDA, sendo responsável pelo recape asfáltico de 38.073,59 m², ou seja, toda a avenida; o alargamento do trecho entre as Ruas Portugal e Belo Horizonte, no total de 1.773,91 m²; a construção de 1.133,37 m² de calçadas; e também toda a sinalização viária dessa que é uma das vias mais importantes do município.

A Secretaria de Obras identificou visualmente a existência de problemas ao longo do pavimento da Avenida José Bonifácio como fissuras, trincas, ondulações, buracos e desgaste que comprometem diretamente o conforto, segurança e serviço dos usuários das vias urbanas. Além disso, de acordo com o Plano de Mobilidade de Cambé, a Avenida José Bonifácio é um dos principais acessos do município, conta com corredores de tráfego de caminhões, e também concentra muitas empresas e indústrias. Com isso, foi decidido pela revitalização do local.





O prefeito Conrado Scheller afirmou que a obra é essencial para a fluidez da via, segurança local e ajudará também todos que dependem da avenida, propiciando desenvolvimento econômico e social em Cambé. “O problema da José Bonifácio todo mundo já conhece. O antigo traçado da BR-369 estava trazendo perigo para pedestres e motoristas. Quantos acidentes já aconteceram aqui e quantas pessoas já perderam suas vidas? Então, agora nós estamos aqui com recursos próprios, através do povo trabalhador cambeense, fazendo esse investimento na vida e no desenvolvimento econômico. A José Bonifácio tem muitas empresas novas e algumas que já estavam instaladas há muito tempo e aguardavam uma posição do município. Agora, chegou essa data tão importante para a fazer a revitalização completa. Uma cidade que se desenvolve todos os dias não poderia continuar com um problema como esse”, disse.





O prefeito ainda ressaltou que segue com os esforços, com a ajuda da deputada federal Luísa Canziani e o deputado estadual Tiago Amaral, para firmar uma parceria com o Governo Federal, receber recursos e promover uma obra ainda mais completa na região, com duplicação da Avenida e construção de galerias pluviais.