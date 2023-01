Empresa terceirizada que presta serviços ao Estado do Paraná é acusada de lesar funcionários

A empresa terceirizada PH Recursos Humanos, contratada pelo governo do Paraná para a gestão de serviços administrativos, está sendo acusada por funcionários de várias regiões do estado de descumprir direitos trabalhistas e de não dar sequência a outros tratos firmados previamente com os trabalhadores.





Entre as reclamações, estão a falta de pagamento de dois salários corrigidos; descontos indevidos por faltas de funcionários, que afirmam nunca ter faltado; ausência de ajuste no vale-transporte, que não foi corrigido depois dos aumentos do início do ano em várias cidades; pagamentos desproporcionais de férias; depósitos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) pela metade e com decréscimo a cada mês; além do não cumprimento de outro acordo, que garante que a empresa não desconte o vale-alimentação no período de férias.



Uma funcionária, que não quis se identificar, conta que a empresa desconta o valor no holerite, mas não o deposita devidamente. "O Fundo de Garantia vem com o valor no holerite que deveria ser depositado na conta. Então, o meu seria R$ 120,00. Em agosto, foi depositado R$ 78,00. Em setembro, R$ 76,00. E a cada mês eles estão reduzindo o valor que estão depositando. Agora, no mês de dezembro, eles depositaram apenas R$ 68,00", relata.





Ela também explica que a PH Recursos Humanos não está seguindo com o que foi tratado em um acordo coletivo, que ocorreu no começo de 2022. "Em fevereiro, foi assinado um acordo coletivo com o sindicato referente ao nosso reajuste salarial. A partir do pagamento de fevereiro, a gente já teria que ter o valor reajustado, só que esse reajuste veio só no mês de junho, e eles pagaram só o retroativo referente a maio. Os retroativos de março e abril ficaram para trás. Eles não pagaram até hoje. A gente manda e-mail e eles não respondem", reclama.



"Neste mesmo acordo coletivo, que definiu o reajuste salarial, também foi definido que a gente teria o direito ao vale-alimentação, mesmo no período de férias. E a empresa acabou por descontar esse vale-alimentação. Também enviamos o e-mail com o parágrafo do acordo coletivo, explicando a situação, falando que a gente tinha o direito e não deveria ser descontado. Até hoje, não tivemos retorno", encerra a funcionária, revoltada com a situação.





A reportagem também teve acesso a outras reclamações. "Estamos com muitos problemas aqui. Quem vendeu [as férias] recebeu menos de quem não vendeu", escreveu uma funcionária.

"Colocaram falta injustificada para uma funcionária que nunca faltou. Desde junho, estamos em tratativa. A funcionária teve desconto lá e agora [janeiro]. O passe subiu, não receberam reajustes", ressaltou outra.