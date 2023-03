Equipe da PRF salva bebê engasgado dentro de viatura em movimento no Paraná

A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em serviço na unidade operacional Balsa Nova, recebeu um pedido de ajuda por parte de um funcionário da Prefeitura Municipal de Irati, por volta das 16h desta quarta-feira (29). O funcionário estava levando uma menina de dois meses de idade para procedimentos médicos em Curitiba.





Segundo a PRF, pouco antes de chegar ao posto policial, o bebê apresentava problemas respiratórios, engasgou e parou de respirar. A equipe da PRF colocou o bebê na viatura e seguiu sentido Campo Largo enquanto um dos policiais fazia manobras de desafogamento para salvá-lo.

Durante o trajeto, os policiais conseguiram reanimar a menina, que foi entregue junto com a mãe no Hospital do Rocio, em Campo Largo, para continuidade do atendimento médico.





Imagens do momento do salvamento foram capturas pela câmera de colete de um dos policiais em serviço.