Escadaria em mosaicos coloridos vira atração turística no Paraná

O município de União da Vitória (Sul) inaugurou no último dia 30 de junho uma escadaria colorida que dá acesso ao Morro do Cristo, no bairro São Joaquim.





A escadaria faz parte de uma revitalização completa do parque do Morro do Cristo, cujo investimento do Governo do Estado é de R$ 541 mil, e inclui também construção do mirante e reformas do monumento do Cristo e da capela, entre outros serviços.

A estátua do Cristo está localizada em um dos morros mais altos que cercam o município, a 928 m acima do nível do mar. A estátua possui 27 metros de altura e está fixada sobre um pedestal de 6 metros que abriga no seu interior uma capela. Ela foi construída em 1968 e é, ainda hoje, a segunda maior imagem, na categoria, do interior do Brasil.





O local oferece uma visão privilegiada dos municípios de União da Vitória, no Paraná, e de Porto União, vizinho do lado de Santa Catarina.

HISTÓRIA DO MUNICÍPIO





A escadaria é uma espécie de presente ao município de União da Vitória, que já sofreu quatro grandes enchentes do Rio Iguaçu, em 1983, 1992, 2014 e 2023. A força e a violência do Iguaçu estão elas próprias contadas nos mosaicos da escadaria.





“A escadaria em mosaico colorido, a maior do País, que leva o cidadão até o Morro do Cristo, conta e pulsa toda a história, a cultura e a vida da população de União da Vitória", e se tornou o Cartão Postal da Cidade”, diz a mosaicista paranaense, Ragli Rotta Martins, responsável pela construção do mosaico.





