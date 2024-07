Estiagem afeta desenvolvimento de trigo e quebra safra no Paraná

Apesar da volta das chuvas nesta semana, diversos municípios paranaenses ficaram 40 dias sem precipitações, fazendo com que atualmente apenas 67% das lavouras de trigo ainda apresentem boas condições no Estado, contra 96% na safra passada neste mesmo período.







O levantamento vem sendo realizado semanalmente por técnicos do Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento).



Segundo o estudo, as lavouras de trigo em condições médias representam hoje 24% da área (4% em julho de 2023) e as ruins, 9% (sem registros neste período em 2023) em território paranaense.





PIOR INÍCIO DE SAFRA

“Este é o pior início de safra registrado desde 2011, quando geadas intensas foram registradas e fizeram com que apenas 55% das lavouras fossem consideradas boas em meados de julho”, analisa Carlos Hugo Godinho, agrônomo do Deral.







Atualmente 7% das lavouras estão em enchimento de grãos e 25% estão em floração, fases em que a necessidade hídrica é maior para o desenvolvimento pleno da cultura.





“Essas lavouras estão concentradas no Norte do Estado e devem ser as mais afetadas. As demais lavouras estão 65% em desenvolvimento vegetativo e 3% em germinação, com maior possibilidade de recuperação”, destaca.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: