Experiência com café de Londrina é eleita a melhor de salão de turismo

Uma experiência sensorial com café, criada por empresários londrinenses, fez grande sucesso no Salão Nacional do Turismo, no Rio de Janeiro.





A ação foi levada para o evento pela Setu (Secretaria estadual do Turismo) e acabou sendo eleita como a melhor do País em uma enquete realizada pelo MTur (Ministério do Turismo). Ela foi feita pelas redes sociais do órgão federal, que possui 360 mil seguidores. A surpresa foi levada ao evento pela Secretaria estadual do Turismo (Setu) e Viaje Paraná.

Promovido pelo MTur, o Salão Nacional do Turismo aconteceu de 8 a 11 de agosto, reuniu todos estados e recebeu cerca de 100 mil visitantes.





O Paraná apresentou, além de serviços, produtos e atrativos turísticos, oito experiências sensoriais nos segmentos da cultura, gastronomia, sol e praia, rural e de natureza. O café paranaense foi avaliado a partir da experiência dos cinco sentidos, ou seja, envolvendo olfato, paladar, visão, tato e audição.



A experiência mostrou uma série de opções envolvendo os elementos do produto e foi apresentada por empresários de Londrina, município inserido na Rota do Café, que envolve oito cidades das regiões Norte e Norte Pioneiro.





A EXPERIÊNCIA





“A experiência que apresentamos começa com o paladar. Trouxemos produtos como café com cachaça e o doce de leite feito com café. Depois, o visitante teve a experiência do olfato, na qual, além de sentir o cheiro do café em si, conseguia também sentir esse cheiro e levar ele para casa através de uma vela aromatizante”, explicou Adrian Saegesser, proprietário da Chácara Marabu, de Londrina.





