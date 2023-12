Ferry boat de Guaratuba volta a cobrar tarifa a partir do dia 3 de janeiro

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa que a cobrança da travessia aquaviária da Baía de Guaratuba, conhecida como ferry boat de Guaratuba, será retomada a partir das 0h do dia 3 de janeiro.





A tarifa base será de R$ 8,90, podendo ser paga em dinheiro ou com cartão de débito nos guichês.

A mudança encerra a gratuidade da travessia iniciada em agosto, quando entrou em vigor o novo contrato de operação do serviço, e que está válida até as 23h59min59s do dia 02 de janeiro.





Neste intervalo foram analisados os dispositivos legais que permitiriam a retomada da cobrança, necessária para cobrir parcialmente os custos da travessia, atualmente administrada pelo DER/PR.

