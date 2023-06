Fotógrafo curitibano leva aves para o estúdio e cria projeto de impacto mundial

Com uma carreira de mais de 25 anos, o fotógrafo curitibano Nuno Papp consolidou seu nome como um dos grandes talentos do mercado publicitário nacional. Suas fotografias têm sido destaque em campanhas de marcas renomadas, como O Boticário e Banco do Brasil, e também têm sido premiadas em festivais renomados em Cannes, Nova York e Buenos Aires. No entanto, sua mais recente empreitada está conquistando o mundo de uma maneira inusitada: ele está transformando aves em verdadeiras "modelos" em seu estúdio na capital paranaense.





Em seu projeto intitulado "The Food Project", Nuno apresenta retratos impressionantes das aves que ele cria em sua chácara na cidade de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Seu propósito é promover a valorização dos animais e estimular uma reflexão sobre nossa relação com os alimentos que consumimos. O projeto também lança um olhar crítico sobre a indústria da moda e da beleza, desafiando os espectadores a questionarem os padrões estabelecidos e a forma como priorizamos a estética em detrimento de outras questões essenciais, conforme destaca o próprio fotógrafo.

A chácara dele proporciona uma verdadeira imersão na natureza, permitindo que ele crie animais e absorva a serenidade do campo. Essa experiência poderosa enriquece sua arte, influencia seus projetos e confere uma autenticidade única. Não é surpresa que toda essa criatividade e excelência resultem em um projeto singular e intenso, que tem chamado a atenção.





"The Food Project" tem conquistado o planeta e, desde o ano passado, tem sido selecionado para importantes eventos de fotografia ao redor do mundo. No mês passado, as aves de Nuno foram destaque no Kolga Festival, realizado no MOMA Tbilisi, em Tbilisi, na Geórgia. Trata-se do maior festival de fotografia do Cáucaso, uma famosa região que abrange parte da Europa Oriental e da Ásia Ocidental, entre o mar Negro e o mar Cáspio.

Além disso, nos últimos meses, o "The Food Project" foi selecionado para o renomado Meeting Fotofest, um evento que reúne fotógrafos e curadores de todo o mundo em Houston, nos Estados Unidos. O projeto também estampou a capa da revista Fotomagazin, de Hamburgo, na Alemanha, no último mês de janeiro. Essa revista é uma das grandes referências da fotografia mundial.