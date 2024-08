Funcionário da Sanepar e professor da rede estadual estavam em avião que caiu em Vinhedo (SP)

O Governo do Paraná lamenta profundamente a morte de pelo menos oito servidores e profissionais ligados diretamente ao Estado no acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9). São docentes e médicos da Unioeste, um professor da rede estadual e um funcionário da Sanepar.







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

LEIA MAIS:

Professores, médicas e ex-alunas da Unioeste estão entre as vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP)

Publicidade





A Secretaria de Estado da Educação lamenta profundamente a morte do professor Adriano Daluca Bueno, que completaria 48 anos no próximo domingo. O profissional era contratado pelo Estado, via PSS (Processo Seletivo Simplificado), e estava lotado no Colégio Estadual Dario Vellozo no município de Toledo.





Também faleceu Mauro Bedin, que trabalhava na Gerência Comercial Sudoeste da Sanepar, em Guaíra. Ele tinha 33 anos de companhia.





LEIA TAMBÉM: