Gaeco e Depen encontram vinhos, internet e ar-condicionado em cela na cadeia de Rolândia

No cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (7), o Núcleo de Londrina do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e o Depen (Departamento Penitenciário do Paraná), descobriram uma cela exclusiva para um dos presos na cadeia pública de Rolândia, na Região Metropolitana de Londrina.

“Ele ficava sozinho em uma cela, onde foram encontradas garrafas de vinho de alto valor, drogas e outros produtos ilícitos. No espaço também havia internet, televisão, celular, forno micro-ondas e ar-condicionado", comenta o promotor do Gaeco em Londrina, Leandro Antunes.

De acordo com o promotor, ele está detido por ser alvo de uma operação do Gaeco do Rio de Janeiro em suposto envolvimento em um esquema de desvio de combustível. “Esse não era objeto da investigação, mas nos deparamos com essa situação na data de hoje. Diante de todo cenário certamente vamos fazer diligências para verificar se esses privilégios perduram por muito tempo e se houve pagamento de vantagem ilícita para que isso ocorresse”, afirma Antunes.





Também será investigada a participação de terceiros. “Dependendo das características disso, principalmente se houve pagamento de vantagem ilícita, os envolvidos podem responder por corrupção passiva, entre outras possibilidades, dependendo do rumo que as investigações seguirem”, diz.





O flagrante na carceragem se deu durante a investigação do Gaeco sobre o uso de documentos falsos em testes seletivos por parte de dois agentes prisionais e que resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e na cadeia pública de Rolândia, na manhã desta quinta. CONTINUE LENDO NA FOLHA.