Operação Parasitas da PF combate ao contrabando de cigarros e lavagem dinheiro na região de Londrina

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta terça-feira (5) a Operação Parasitas, com o objetivo de combater um grupo criminoso que atua no contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro na região de Londrina. Estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, dos quais 17 na região de Londrina, um em Maringá (Noroeste), um em Guaíra (Oeste) e um em Agudos (SP), assim como três mandados de prisão expedidos contra os líderes do grupo.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Conforme a PF, nas buscas, foram apreendidos documentos e materiais relacionados com a prática criminosa, bem como veículos adquiridos com o dinheiro oriundo do crime. Houve ainda o bloqueio judicial de bens móveis e imóveis e de recursos financeiros mantidos nas contas dos investigados até o limite de R$ 15 milhões.