Novo milionário do Nota Paraná é morador de Maringá

Um morador de Maringá foi contemplado com o prêmio máximo de R$ 1 milhão no primeiro sorteio de 2024 do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria da Fazenda. Essa é a terceira vez que a cidade do Noroeste do Estado recebe o maior valor do programa.





O consumidor, residente no bairro Zona 07, participou da disputa com 27 bilhetes gerados a partir de 36 notas fiscais. O bilhete vencedor foi identificado com o número 17604359.

O prêmio de R$ 100 mil foi concedido a um contribuinte do bairro Letreiros, em Piên, localizado na Região Metropolitana de Curitiba, com o bilhete de número 2690641. Ao participar com 99 bilhetes eletrônicos gerados a partir de duas notas fiscais, o ganhador assegurou a segunda maior premiação do sorteio.





Já o valor de R$ 50 mil foi para a cidade de Campina da Lagoa, no Centro-Oeste. Neste caso, a consumidora concorreu com 119 bilhetes gerados a partir de seis notas fiscais. O bilhete de número 7718134 foi premiado.

Além dos prêmios maiores, dez participantes foram contemplados com R$ 10 mil cada e outras 15 mil pessoas receberam o valor de R$ 50.





O programa também devolve aos contribuintes cadastrados parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista do Estado. Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo (versões Android e iOS) ou no site do Nota Paraná e inserir CPF e senha.

Não são encaminhadas mensagens por WhatsApp nem por outros aplicativos.