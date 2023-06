Governador do Paraná decreta luto oficial de três dias por episódio de violência em escola de Cambé

O governador Ratinho Junior (PSD) decretou luto oficial de três dias no Paraná em razão do episódio de violência ocorrido na manhã desta segunda-feira (19) no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





Um ex-aluno entrou armado no colégio alegando que solicitaria o seu histórico escolar. Conforme as informações iniciais, ele disparou contra duas pessoas. Uma aluna de 16 anos morreu no local e outro aluno foi baleado e foi internado no Hospital Universitário de Londrina.

Os secretários de Segurança Pública e da Educação estão a caminho de Cambé para prestar todo o apoio necessário à comunidade escolar. O ex-aluno já foi detido e encaminhado para Londrina.





"É um dia triste para todos os paranaenses. Um dia de luto e tristeza pelo que ocorreu na escola estadual de Cambé. Também quero me solidarizar com as famílias e toda a comunidade escolar", comenta Ratinho Junior. "Estamos aguardando a investigação para ver o que ocorreu. O professor que imobilizou esse ex-aluno passou por um treinamento recentemente e as forças policiais chegaram em apenas três minutos ao colégio depois do acionamento, o que evitou uma tragédia ainda maior".

"Toda nossa equipe está mobilizada para buscar ainda mais segurança para os nossos alunos, professores e toda a rede estadual de ensino", afirma.





Alerta





O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio do CAOPCAE (Centro de Apoio da Infância, Juventude e Educação), "alerta aos veículos de comunicação e à população em geral que não devem ser divulgadas imagens do atentado, das vítimas e do autor da violência, especialmente nas redes sociais. Como já observado em casos anteriores, tal divulgação pode estimular a ocorrência de novos ataques, além de prejudicar o trabalho de investigação dos órgãos de segurança pública, bem como fomentar um cenário de pânico social que pode ter graves consequências".

Publicidade





Atualizada às 12h50.