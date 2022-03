Homem de 58 anos morre em acidente na PR-445

Um homem morreu e outro ficou levemente ferido em um acidente de trânsito na PR-445, em Bela Vista do Paraíso (região Metropolitana de Londrina), na noite desta quinta-feira (10).

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), chovia na região no momento do acidente, que aconteceu por volta das 19h, no km 124 da via. A colisão envolveu uma Fiat Strada, com placas de São Paulo, e um Volkswagen Santana, com placas do Paraná, que se chocaram lateralmente. Ainda segundo a polícia, a Strada trafegava no sentido Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina) a Bela Vista do Paraíso e o Santana vinha no sentido oposto. A PRE não divulgou a causa do acidente.

O condutor da Strada, um homem de 41 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Bela Vista do Paraíso. Já o motorista do Santana, de 58 anos e sem habilitação, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Além da PRE, atenderam ao acidente um perito criminal, um investigador da Polícia Civil de Bela Vista do Paraíso e uma equipe do IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina. As identidades das vítimas não foram divulgadas.